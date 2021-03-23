Haberler TFF 1.Lig Samsun’a mal edilemez

’a mal edilemez

Otobüsü taşlanan , sağduyulu bir açıklama yaptı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 22:37 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 06:50
Samsun’a mal edilemez

Gıresunspor'un basın sözcüsü , maçının ardından takım otobüsüne yapılan taşlı saldırıya ilişkin, "Birkaç haddini bilmez insanın yaptığı taşlı saldırıyı Samsunspor camiasına yıkmayalım" dedi. Samsunspor karşısında çok önemli bir galibiyet aldıklarına vurgulayan Karademir, şu an sadece bunun mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

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