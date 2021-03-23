Samsun’a mal edilemez

Gıresunspor'un basın sözcüsü Ferhat Karademir, Samsunspor maçının ardından takım otobüsüne yapılan taşlı saldırıya ilişkin, "Birkaç haddini bilmez insanın yaptığı taşlı saldırıyı Samsunspor camiasına yıkmayalım" dedi. Samsunspor karşısında çok önemli bir galibiyet aldıklarına vurgulayan Karademir, şu an sadece bunun mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.