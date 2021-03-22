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Canberk Yurdakul: Gol yemeden galip gelmemiz beni mutlu etti

Bursaspor’da Ataberk Dadakdeniz’in cezası sebebiyle kaleyi devralan Canberk Yurdakul, galibiyeti ile ilgili olarak, “Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Ayrıca gol yemeden galip gelmemiz benim adıma mutluluk vericiydi” dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 18:21
Canberk Yurdakul: Gol yemeden galip gelmemiz beni mutlu etti

. Lig'in 27. haftasında deplasmanda 'u 3-0 mağlup eden Bursaspor'da futbolcuların morali oldukça yükseldi. Yeşil-beyazlı takımın 'la yaptığı maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Ataberk Dadakdeniz'den eldivenleri alan Canberk Yurdakul, dikkat çeken açıklamalar yaptı. maçından sonra Adanaspor galibiyeti ile kaleyi koruduğu üst üste iki maçta da takımının galip gelmesinden dolayı oldukça mutlu olduğunu dile getiren 20 yaşındaki file bekçisi, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Deplasmandan 3-0 gibi net bir skorla galip gelmek harikaydı. Oynayan oynamayan tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Ayrıca gol yemeden galip gelmemiz benim adıma mutluluk vericiydi. Bravo takım."

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