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korkulu rüya görmeye başladı

Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste 2 galibiyetle umutlanan , evinde devre arasına önde girdiği maçta 'ne 2-1 mağlup olarak taraftarını yine kahretti. Akhisarspor en son 2010 yılında 2'nci Lig'de yer alıp ardından basamakları hızla çıkarak 7 sezon boyunca 'de mücadele etmişti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 16:04
Akhisarspor korkulu rüya görmeye başladı

Bu sezon 3'te 3 yapma fırsatını üçüncü kez tepen yeşil-siyahlı ekip, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız isimlere rağmen aylardır düşme hattından bir türlü kurtulamadı. Kadrosunda ve patentli 9 yabancı oyuncu bulunduran , ligde son 7 haftaya 25 puanla 16'ncı sırada girerek iyice korkulu rüya görmeye başladı. Düşme hattının tek basamak üzerindeki 'la arasında 3 puan fark bulunan Akhisarspor, kalan 7 maçta yıllar sonra 2'nci Lig'e düşmemek için mücadele verecek.

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