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yarışı kızıştı! ve 'ın inadı sürüyor

Spor Toto 1'inci Lig'de normal sezonun bitimine 7 hafta kala ilk 2 ve Play-Off mücadelesi iyice kızışırken, yarışını sürdüren 'in iki köklü kulübü ve , kentteki futbolseverleri büyük heyecana ortak etti. Ligde son 4 maçını kazanarak seri yakalayan Altay 27 maçta 16 galibiyet, 2 beraberlik, 9 mağlubiyet alırken; 9 haftadır yenilgi yüzü görmeyen Altınordu ise aynı periyotta 14 galibiyet elde etti, 7 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 15:54
Süper Lig yarışı kızıştı! Altınordu ve Altay'ın inadı sürüyor

İlk 2'nin direkt 'e yükseleceği, 4 takımın ise Play-Off oynayacağı ligde 3'üncü sırada yer alan 50 puanlı ilk 2'nin sadece 1 puan gerisinde, 5'inci basamaktaki 49 puanlı ise 2 puan gerisinde yer alıyor. Ligde 51 puanlı zirve takibini sürdürürken, 4'üncü sıradaki 'un 49, 6'ncı 'un 47, 7'nci 'nün ise 46 puanı bulunuyor. İkili, üçlü hatta dörtlü averajların büyük önem taşıdığı yarışta Altaylı ve Altınordulu futbolseverler kağıt kalem çıkarıp kendi fikstürlerini değerlendirerek Süper Lig hesapları yapmaya başladı.

İki kulüp de 'den sonra 'i Süper Lig'de temsil etmek için kolları sıvadı. Bu sezon iki transfer döneminde 30'un üzerinde takviye yapıp, büyük çoğunluğu Süper Lig deneyimi olan oyuncularla kadrosunu donatan Altay, bu hedefi için ciddi bir bütçe ayırarak iddiasını ortaya koydu. Her hafta altyapısından yetişen en az 7-8 futbolcusuna kadrosunda yer veren Altınordu ise yabancı oyuncu oynatmadan başarılı bir grafik çizerek alkış topluyor. Süper Lig'de en son -03 sezonunda yer alan siyah-beyazlılar 18 yıllık özlemi sonlandırmak, kırmızı-lacivertliler ise 51 yıllık hasreti bitirmek için gün sayıyor.

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