Haberler TFF 1.Lig Samsunspor'a Giresunspor maçı öncesi baklava dopingi

'a maçı öncesi baklava dopingi

Başkanı , liderlik mücadelesi vereceği maçı hazırlıklarını tamamlayan 'a baklava ikramıyla destek verdi. Teknik Direktör Sağlam da, "Bu ziyaretiniz çok değerli. Her zaman yanımızda olduğunuzu hissettiriyorsunuz" diyerek yapılan ziyaret için teşekkür etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 17:53
Samsunspor'a Giresunspor maçı öncesi baklava dopingi

. Lig'de ile zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede kozlarını paylaşacak. Kritik maç öncesi bütünleşen 'nde hazırlıklar tamamlandı. Teknik Direktör yönetiminde yapılan 5'e 2 top kapma ve şut çalışmasıyla son hazırlığını yaptı. Yapılan antrenmana, Başkanı , Adalet Komisyonu Başkanı , Başkan Vekili , Müdürü ziyarette bulunarak takıma çıkacağı önemli maç öncesi destek verdi.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şampiyonluk yolunda kritik bir maça çıkacak olan Samsunspor'un teknik heyet ve futbolcularına başarılar diledi. Takıma baklava ikram etti. Desteklerini ileten Başkan Demir, "Her zaman yanınızdayız. Yarınki maç önemli. Size inanıyor ve güveniyoruz" dedi.



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