Final gibi maç!

Spor Toto 1. Lig'de Bandırmaspor galibiyetiyle 3 maç sonra kazanan Adana Demirspor, 50 puanla 2. sıradaki Yılport Samsunspor'a kilitlendi. Yarın güçlü rakibiyle deplasmanda karşılaşacak olan 42 puanla 5. sıradaki Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü Samet Aybaba, ilk iki şanslarını sürdürmeleri için Samsun'dan 3 puanla dönmeleri gerektiğinin altını çizdi. Takımının form durumundan memnun olduğunu vurgulayan Samet Aybaba, "Samsunspor iyi bir takım. Ekonomisi ve teknik ekibi güçlü. Eğer Samsunspor'u orada yenersek, yeniden başlatırız. Oyuncularımız Samsun galibiyeti ile dönerse bulunduğumuz konumu çok daha farklı yerlere taşırlar" değerlendirmesinde bulundu.