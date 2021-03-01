Zirveye ayar

Spor Toto 1. Lig'in zirvesine Altay ayarı... Play-Off mücadelesi veren siyah-beyazlı ekip, lider Giresun'u deplasmanda 2-1'le geçerek rakibinin 12 maçlık yenilmezlik serisine son verdi: 2-1. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 47. dakikasında Erhan Çelenk'in golüyle Altay öne geçti. Balde bu gole 56'da karşılık verdi ve skora denge getirdi: 1-1. İzmir ekibinin golcüsü Paixao, 70'inci dakikada maçın skorunu belirledi: 2-1.

ALTAY SONRASI MÜTHİŞ SERİ

2 Aralık 2020'de oynanan ve 1-1 sona eren Altay maçı sonrası 12 maçlık galibiyet serisi yakalayan Giresunspor, sahasındaki karşılaşmada da 2-1 mağlup olarak haftayı puansız kapadı.