Zirveye ayar

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Lider ’u deplasmanda Erhan ve ’nun golleriyle yıkıp 12 maçlık galibiyet serisine son veren , 3 puana uzandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 21:55 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi 06:50
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. Lig'in zirvesine ayarı... Play-Off mücadelesi veren siyah-beyazlı ekip, lider 'u deplasmanda 2-1'le geçerek rakibinin 12 maçlık yenilmezlik serisine son verdi: 2-1. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 47. dakikasında 'in golüyle Altay öne geçti. Balde bu gole 56'da karşılık verdi ve skora denge getirdi: 1-1. ekibinin golcüsü , 70'inci dakikada maçın skorunu belirledi: 2-1.

ALTAY SONRASI MÜTHİŞ SERİ

'de oynanan ve 1-1 sona eren Altay maçı sonrası 12 maçlık galibiyet serisi yakalayan , sahasındaki karşılaşmada da 2-1 mağlup olarak haftayı puansız kapadı.

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