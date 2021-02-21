Haberler TFF 1.Lig Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer: Maçın genelinde topun tamamen hakimi bizdik

Teknik Direktörü : Maçın genelinde topun tamamen hakimi bizdik

. Lig'de 'u yenerek kritik bir galibiyete imza atan 'da teknik direktör , “Topun tamamen hakimi bizdik. Uzatmalardaki pozisyon harici pozisyon vermememiz pozitifti” dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 16:22
Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer: Maçın genelinde topun tamamen hakimi bizdik

. Lig'in 22. haftasında , deplasmanda karşı karşıya geldiği 'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından Boluspor Teknik Direktörü , basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Erginer, 4 maç sonra galibiyet aldıkları için çok mutlu olduklarını aktararak, "Son haftalarda iyi performans sergiliyoruz ama bunu sahaya ve skora yansıtamıyoruz diye maçın öncesinde de demiştim. Bu maçta bunu skorla da birleştirdik. Maçın genelinde 11'e 11 oynanan ilk 30 dakikada da sahanın hakimiydik ve üstündük. 30'dan sonra da bizim üstünlüğümüzde geçti. Rakibe pozisyon vermedik. Tuzlaspor, play-off kovalayan kadrosu iyi güzel bir rakip. Bu deplasmanda inanılmaz gol pozisyonlarına girdik. Topun tamamen hakimi bizdik. Uzatmalardaki pozisyon harici pozisyon vermememiz pozitifti. Galip geldiğimiz için mutluyuz. 3 gün sonra maç var. Sevinmeye zamanımız olmayacak. O maça hazırlanmamız gerekecek" şeklinde konuştu.

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