Demir'e Altay şoku!

Spor Toto 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Adana Demirspor, Yeni Adana Stadyumu'nun ilk maçında Altay'a 2-1 mağlup oldu. Mücadeleye hızlı başlayan konuk ekip Altay, 4 ve 5. dakikalarda Portekizli forveti Marco Paixao'nun attığı gollerle 2-0 öne geçti. Son iki sezonun gol kralı Paixao, bu yıl da 22 maçta 16 gole ulaştı.

SEMİH'İN GOLÜ YETMEDİ

Adana Demir, ikinci yarıda rakibini baskı altına aldı. Lacivert-mavililer, 66'da Mehmet Akyüz ile bir penaltıdan yararlanamadı. 82'de Semih'in golüyle umutlanan Mavi Şimşekler, devamını getiremeyince 3 maç sonra kaybetti. Altay ise Özköylü ile ilk galibiyetini aldı.