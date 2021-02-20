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Demir'e şoku!

, yeni stadının açılış maçında ’a kaybetti ekibinin yıldız ismi iki golle takımını galibiyete taşıdı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 22:51 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
Demir'e Altay şoku!

. Lig'de zirve mücadelesi veren , 'nun ilk maçında 'a 2-1 mağlup oldu. Mücadeleye hızlı başlayan konuk ekip Altay, 4 ve 5. dakikalarda Portekizli forveti 'nun attığı gollerle 2-0 öne geçti. Son iki sezonun gol kralı , bu yıl da 22 maçta 16 gole ulaştı.

SEMİH'İN GOLÜ YETMEDİ
, ikinci yarıda rakibini baskı altına aldı. Lacivert-mavililer, 66'da ile bir penaltıdan yararlanamadı. 82'de 'in golüyle umutlanan , devamını getiremeyince 3 maç sonra kaybetti. Altay ise ile ilk galibiyetini aldı.

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