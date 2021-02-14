Haberler TFF 1.Lig Ümraniyespor-Eskişehirspor: 3-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

-: 3-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

. Lig'de , 'u konuk etti. Mücadelede gülen taraf 3-0'lık skor ile Ümraniyespor oldu. Eskişehir ekibi, 54. dakikada 'ın kırmızı kart görmesiyle mücadeleye 10 kişi devam etti. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 09:05
Ümraniyespor-Eskişehirspor: 3-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

. Lig'in 21. haftasında , evine 'u ağırladı. İstanbul temsilcisi, 19. dakikada 'ın ve 90 artı 2'de 'nın 90 artı 3' de ise 'in goli ile mücadeleden 3-0 galip geldi.

54. dakikada konuk ekipten , çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Ümraniye Şehir Stadı'nda saat 13.30'da başlayan karşılaşmada hakem düdük çaldı.

Puanını bu galibiyet ile 27 puana çıkaran Ümraniyespor, geçtiğimiz hafta zirve mücadelesi veren 'u deplasmanda 3-2 mağlup etmişti, bu galibiyet ile ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı.

3 puan silme cezası bulunan konuk Eskişehirspor ise 4 puanla ligin dibine demir atmış durumda. Maddi sıkıntılarla boğuşan ve genç takım ağırlıklı kadrosuyla mücadele eden Eskişehir ekibi, Ümraniye deplasmanından mağlubiyet ile ayrıldı.

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