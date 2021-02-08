Haberler TFF 1.Lig Ankaraspor'da teknik direktörlük görevine Ümit Özat getirildi

'da teknik direktörlük görevine getirildi

. Lig ekiplerinden , 'tan boşalan teknik direktörlük görevine 'ı getirdi. Özat, ekibiyle 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2021 Pazartesi 16:22
Ankaraspor'da teknik direktörlük görevine Ümit Özat getirildi

. Lig ekibi , teknik direktör 'la anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirilen Ümit Özat'la 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Başkanı , Ümit Özat'la yollarının yeniden kesiştiği için mutlu olduğunu aktararak, "Ümit Özat benim evladım gibidir. Futbolculuğundan bu yana 35 yıldır tanıdığım, sevdiğim, her daim görüştüğüm değerli bir kardeşimdir. Yıllar sonra yine bir araya geldiğimiz için mutluyum. İnşallah takımımıza faydalı olacaktır. Allah'ın izni, hocamızın da katkısıyla bu zorlu günlerimizi geride bırakacağız." ifadelerini kullandı.

Ankaraspor, TFF 1. Lig'de 13 puanla 17. sırada bulunuyor.


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