Haberler TFF 1.Lig Samsunspor’dan Ümraniyespor maçı için 'kural hatası' başvurusu!

’dan maçı için 'kural hatası' başvurusu!

, futbolda eşine az rastlanılan olayların yaşandığı maçında 'kural hatası' olduğunu ve maçın tekrar edilmesi gerektiğini iddia etti. Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, 'ye kural hatası için başvuruda bulunulacağı belirtildi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 18:33
Samsunspor’dan Ümraniyespor maçı için 'kural hatası' başvurusu!

, deplasmanda ile karşılaştı ve maç 2-2 bitti. Mücadelenin 88. dakikasında durum 1-1'ken hakem oyunu durdurduktan sonra hava atışıyla topu Samsunspor'a verdi. Ümraniyesporlu , meşin yuvarlağın Samsunspor'a verilmesine rağmen topu Djedje'nin önünden alarak, Samsunspor futbolcuların şaşkın bakışları arasında filelere gönderdi. Okan Derici, golü attıktan sonra yaklaşık 5 dakika yerde yattı. 10 dakika kadar duran karşılaşmada saha içinde tartışmalar sürerken, hakem , Samsunspor Teknik Direktörü 'a kırmızı kart, ve 'e de itirazlarından dolayı sarı kart verdi. Yaşanan olayların ardından Ümraniyesporlu futbolcular da santradan sonra hareket etmedi ve 'nin gol atmasına izin verdi. Daha sonra hakem Ramazan Keleş, uzatma dakikalarını oynatmadan maçı sonlandırıldı.

'nden yapılan yazılı açıklamada, karşılaşmada kural hatası yapıldığına değinilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün 'nda oynanan . Lig 19. hafta mücadelesinde karşılaşmasının 88. dakikasında maçın hakemi Ramazan Keleş tarafından maçın sonucuna etki eden 'bariz' bir oyun kuralı hatası yapılmıştır. Kamuoyunun bilgilendirilmesi açısından bu kuralın açılımını paylaşmak istiyoruz. 'IFAB'ın 2020 – 2021 yılı futbol sezonu için geçerli olan 'Futbol Oyun Kuralları' kitabı 8'inci maddesine göre, Eğer hakem atışında top, en az iki oyuncuya temas etmeden kaleye girerse, oyunun aşağıdaki durumlara göre tekrar başlaması gerekiyor; eğer top rakip takımın kalesine girerse, kale vuruşu ile, eğer top takımın kendi kalesine girerse, köşe vuruşu ile başlaması gerekiyor. Şampiyonluk yolundaki gidişatımızı direkt etkileyecek olan bu hatanın telafisine yönelik olarak kulübümüz yasal süre içerisinde 'ye maçın tekrarlanması için başvuruda bulunacaktır. Bu maçta yaşananlara ilişkin kulüp açıklamamızı ise ilerleyen saatlerde resmi hesaplarımızdan ve internet sitemizden paylaşacağız. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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