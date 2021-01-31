Haberler TFF 1.Lig Ümraniyespor-Samsunspor: 2-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

-: 2-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

. Lig'in 19. haftasında sahasında 'u konuk etti. Karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlanırken puanlar da paylaşılmış oldu. Karşılaşmanın son dakikaları mücadeleye damga vurdu. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 18:05
Ümraniyespor-Samsunspor: 2-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

. Lig'in 19. haftasında sahasında ile karşılaştı. Haftaya damga vuran mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

16. dakikada 'ın hatasında topu ceza yayı önünde kaptı. Gökhan'ın ceza sahası içerisine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

45+1. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan 'ın sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci kornere çeldi.

53. dakikada Erhan'ın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Gökhan Karadeniz'in yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı kaleci kornere gönderdi.

63. dakikada Bentley'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Ahmet Canbaz'ın yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

90. dakikada Samsunspor yarı sahasında hakem 'in yaptığı atış ile oyun başladı. Topu kapan kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

90+8. dakikada santra ile oyun yeniden başlarken, Ümraniyesporlu futbolcular topa hamle yapmadan bekledi. Orta sahadan topu alan bomboş pozisyonda kaleye giderek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-2

ÜMRANİYESPORLU FUTBOLCULARDAN FAİR-PLAY ÖRNEĞİ
TFF 1. Lig'in 19. haftasında oynanan Ümraniyespor-Samsunspor müsabakasında Ümraniyesporlu futbolcular örnek bir fair-play davranışına imza attı. Kırmızı-beyazlı oyuncular, attıkları golün ardından yapılan santra vuruşundan sonra rakibe ve topa hamle yapmayarak hareketsiz olarak bekledi.

TFF 1. Lig'in 19. haftasında oynanan Ümraniyespor- Samsunspor müsabakasının son anlarında tartışmalı pozisyonlar yaşanırken, ev sahibi Ümraniyespor'un fair-play davranışı dikkat çekti. Müsabakanın 90. dakikasında yapılan hakem atışının ardından Samsunsporlu futbolcu , topa değmeden bekledi. Ümraniyesporlu Okan Derici de meşin yuvarlağı alıp ağlara göndererek skoru 2-1'e getirdi. Golün ardından Samsunsporlu oyuncular yoğun itirazlarda bulunurken, santra ile oyun yeniden başladı. Oyunun başlamasıyla da Ümraniyesporlu futbolcular, topa hamle yapmadı ve Samsun temsilcisinde Nadir Çiftçi topu ağlarla buluşturarak skora dengeyi getirdi.

Nadir'in kaydettiği golün ardından müsabaka 2-2'lik beraberlikle tamamlandı.

Ümraniyespor'un attığı golün ardından hakeme yoğun itirazlarda bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam kırmızı kart görerek tribüne gönderildi.

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