Timsah kaptı

Lige şampiyonluk iddiasıyla giren ancak kötü sonuçlar alan Bandırmaspor ile Bursaspor karşılaştı. 45. dakikada Burak Altıparmak'ın nefis pasında savunma arkasına sarkan Özer Hurmacı kaleci Zülküf'le karşı karşıya kaldı. Özer, tek vuruşla topu aşırtarak takımını öne geçirdi: 0-1.

ALİ'NİN 8. GOLÜ

Maçın 52. dakikasında Özer'in ortasında Zülküf topu elinden kaçırdı. Ali Akman boş kaleye topu yolladı: 0-2. 18'lik forvet ligdeki 8. golünü kaydetti. 68'de Traore yerde kaldı hakem penaltıyı verdi. İshak skoru belirledi: 1-2. Bursaspor ligde iki maç aradan sonra kazandı. Bandırmaspor ise ligde iki haftadır galip gelemiyor.