Haberler TFF 1.Lig Timsah kaptı

Timsah kaptı

deplasmanda Bandırma’yı 2-1 yendi. 45’te Özer nefis bir aşırtma yaptı: . 52’de Ali affetmedi: . İshak penaltıdan golü buldu: 1-2

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 21:21 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Timsah kaptı

Lige şampiyonluk iddiasıyla giren ancak kötü sonuçlar alan Bandırmaspor ile karşılaştı. 45. dakikada Burak Altıparmak'ın nefis pasında savunma arkasına sarkan kaleci Zülküf'le karşı karşıya kaldı. Özer, tek vuruşla topu aşırtarak takımını öne geçirdi: .

ALİ'NİN 8. GOLÜ

Maçın 52. dakikasında Özer'in ortasında Zülküf topu elinden kaçırdı. Ali Akman boş kaleye topu yolladı: . 18'lik forvet ligdeki 8. golünü kaydetti. 68'de Traore yerde kaldı hakem penaltıyı verdi. İshak skoru belirledi: 1-2. Bursaspor ligde iki maç aradan sonra kazandı. Bandırmaspor ise ligde iki haftadır galip gelemiyor.

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