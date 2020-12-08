Hedef en iyisi

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ididalı açıklamalarda bulundu. Şu an ligde 20 puanla 6. sırada olduklarını ifade eden Keleş, "Hem moral, hem de teknik olarak kendimizi hazır hissediyoruz. Eskişehirspor karşılaşmasından aldığımız 3 puan bize çok iyi geldi. Şuan ligde 20 puanla 6. sırada yer alıyoruz. Daha iyi yerlere gelecek kalitede bir takımız" diye konuştu.



LİDERE İYİ HAZIRLANDIK

Yarın deplasmanda karşılaşacakları rakipleri Ankara Keçiörengücü'nün lig lideri olduğuna işaret eden Keleş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gerekli tüm hazırlıklarımızı yaptık. Zor bir süreçten geçiyoruz. Takımımız yoğun bir tempoda aralıksız mücadele veriyor. 3 günde bir maç yapıyoruz. Daha çok çalışarak ve istediğimiz sonuçları elde ederek hedeflediğimiz yere, Süper Lig'e çıkacağız."