Altay’da İldiz çıkış yolu arıyor

Son iki maçta 5 puan kaybeden Altay'da teknik direktör Yücel İldiz özeleştiri yaptı: "Galibiyet varsa hepimizin, mağlubiyet de aynı. Sıkıntıları çözeceğiz. Sonuç olarak lig uzun maraton. Aldığımız bir mağlubiyet bizi hedefimizden şaşırtmaz." İzmir ekibi, yarın Ankaraspor'la karşılaşacak.