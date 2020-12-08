Son iki maçta 5 puan kaybeden Altay'da teknik direktör Yücel İldiz özeleştiri yaptı: "Galibiyet varsa hepimizin, mağlubiyet de aynı. Sıkıntıları çözeceğiz. Sonuç olarak lig uzun maraton. Aldığımız bir mağlubiyet bizi hedefimizden şaşırtmaz." İzmir ekibi, yarın Ankaraspor'la karşılaşacak.
Altay’da İldiz çıkış yolu arıyor
Son iki maçta 5 puan kaybeden Altay'da teknik direktör Yücel İldiz özeleştiri yaptı: "Galibiyet varsa hepimizin, mağlubiyet de aynı. Sıkıntıları çözeceğiz. Sonuç olarak lig uzun maraton. Aldığımız bir mağlubiyet bizi hedefimizden şaşırtmaz." İzmir ekibi, yarın Ankaraspor'la karşılaşacak.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2020 Pazartesi 21:17 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 06:50