Haberler TFF 1.Lig Altay’da İldiz çıkış yolu arıyor

’da İldiz çıkış yolu arıyor

Son iki maçta 5 puan kaybeden 'da özeleştiri yaptı: "Galibiyet varsa hepimizin, mağlubiyet de aynı. Sıkıntıları çözeceğiz. Sonuç olarak lig uzun maraton. Aldığımız bir mağlubiyet bizi hedefimizden şaşırtmaz." ekibi, yarın Ankaraspor'la karşılaşacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2020 Pazartesi 21:17 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 06:50
Altay’da İldiz çıkış yolu arıyor

Son iki maçta 5 puan kaybeden 'da özeleştiri yaptı: "Galibiyet varsa hepimizin, mağlubiyet de aynı. Sıkıntıları çözeceğiz. Sonuç olarak lig uzun maraton. Aldığımız bir mağlubiyet bizi hedefimizden şaşırtmaz." ekibi, yarın Ankaraspor'la karşılaşacak.

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