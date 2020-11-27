Haberler TFF 1.Lig Bandırmaspor - Balıkesirspor derbisine pozitif vakalar gölge düşürdü!

- derbisine pozitif vakalar gölge düşürdü!

takımlarından ve arasında oynanması planlanan derbisinde şoku yaşanıyor. İki kulüpte bulunan toplam 17 pozitif vaka, derbi hazırlıklarına gölge düşürdü.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 08:53 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 09:39
Bandırmaspor - Balıkesirspor derbisine pozitif vakalar gölge düşürdü!

TFF 1.ligin 11.haftasında oynanacak olan - derbisi öncesi her iki kulüpten açıklanan vakaları maçın önüne geçti.

Önceki günlerde Bandırmaspor 9 oyuncusunun corona virüsü testinin pozitif olduğunu açıklarken bir açıklamada Balıkesirspor cephesinden geldi. Kırmızı-Beyazlı ekip sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 8 oyuncusunun ve personelinin testlerinin pozitif olduğunu açıkladı. 2 takımdaki toplam pozitif vaka sayısı 17'ye ulaşırken hangi oyuncuların testlerinin pozitif olduğu ise belirtilmedi.

Pazar günü oynanacak olan yerel derbide iki takımda birçok oyuncusunda yoksun bir şekilde sahaya çıkması bekleniyor.

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