Bandırmaspor - Balıkesirspor derbisine pozitif vakalar gölge düşürdü!

TFF 1.ligin 11.haftasında oynanacak olan Bandırmaspor- Balıkesirspor derbisi öncesi her iki kulüpten açıklanan corona virüsü vakaları maçın önüne geçti.

Önceki günlerde Bandırmaspor 9 oyuncusunun corona virüsü testinin pozitif olduğunu açıklarken bir açıklamada Balıkesirspor cephesinden geldi. Kırmızı-Beyazlı ekip sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 8 oyuncusunun ve personelinin testlerinin pozitif olduğunu açıkladı. 2 takımdaki toplam pozitif vaka sayısı 17'ye ulaşırken hangi oyuncuların testlerinin pozitif olduğu ise belirtilmedi.

Bandırmaspor maçı öncesi teknik heyetimiz, futbolcularımız ve A takım personelimize yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış, 8 futbolcu ve 3 personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır. pic.twitter.com/peUHwgCl1W — Aydeniz Et Balıkesirspor (@balikesirspor__) November 26, 2020

Bugün yapılan Covid-19 testlerinde 3 futbolcumuzda ve 2 personelimizde daha pozitif bulguya rastlanmıştır. Pozitif sayımız futbolcularımızda 9, personelimizde 5; toplamda 14'e ulaşmıştır. Camiamıza geçmiş olsun. pic.twitter.com/xtZP1kZiNz — Royal Hastanesi Bandırmaspor (@Bandirma_SK) November 23, 2020

Pazar günü oynanacak olan yerel derbide iki takımda birçok oyuncusunda yoksun bir şekilde sahaya çıkması bekleniyor.