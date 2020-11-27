Samsun’da 3 bomba (TFF1. ve 2. Lig'den güncel haberler)

Üste üste gelen üç beraberlikle zirvede yara alan Samsunspor, devre arasında yapacağı transferler için kolları sıvadı. Kırmızı-beyazlı ekibin genel menajeri Mustafa Aztopal, çalışmalara başladıklarını bildirdi. Aztopal, "Transfer ekip işidir. Hem geçtiğimiz hem de bu sezon transferlerimizi ekip çalışması ile yaptık. Hocamızın istemediği hiçbir oyuncuyu almadık. Devre arasında takıma 3 takviye yapacağız. Bunlardan biri de hafta sonu takıma katılacak Brice Dja Djedje. Hiçbir kulüple sözleşmesi bulunmadığı için erkenden takımımıza katılıp hazırlıklarına başlayacak. Jahovic ve Ofoedu ise şu an için gündemimizde yok" ifadelerini kullandı.



MİSLİ.COM 3. Lig'de 11. hafta heyecanı bugün oynanacak iki maçla başlıyor. 2. Grup'ta 13.00'te Tokat-Tekirdağ ile Mardin Fosfat-Fethiye maçları oynanacak.



MENEMENSPOR'da yönetimin olağanüstü genel kurul kararı aldığı açıklandı. İzmir ekibinin kongresi 12 Aralık Cumartesi günü Menemen Stadyumu'nda olacak.



ALTINORDU Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Şu an zirvedeyiz. Buna ulaşmak kolay olmadı. Hedefimiz Eskişehir maçını kazanıp çıkışımızı devam ettirmek" dedi.



EKİM'DE yapmayı planladığı olağanüstü genel kurul koronavirüse takılan Akhisar'ın kongresi yine ertelendi. Akigolar en erken mart ayında seçime gidebilecek.

İLDİZ SERİ İSTİYOR

MENEMENSPOR'u 2-1 yenerek moral bulan Altay'da teknik direktör Yücel İldiz, seri galibiyetler almayı hedeflediklerini söyledi. Bursaspor karşılaşmasına odaklandıklarını belirten İldiz, "Tekrar bir galibiyet serisi yakalamak istiyoruz. Devam edeceğiz. Başaracağız. Sezon sonunda hedefe ulaşacağız" dedi.