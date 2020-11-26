Menemenspor'da Sikiru'ya ceza kesilecek!

TFF 1'inci Lig'de son olarak evinde Altay'a 2-1 yenilerek düşme potasına gerileyen Menemenspor'un, maçta kırmızı kart gören Sikiru Olatunbosun'a ceza kesmeye hazırlandığı bildirildi.

Altaylı Yekta ile girdiği ikili mücadelenin ardından rakip oyuncuya tokat atarak direkt kırmızı kart gören Nijeryalı futbolcuya yönetimin para cezası vereceği açıklandı. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında gereksiz yere kart görüp takımını 1 kişi eksik bırakan Sikiru'ya Teknik Direktör Cenk Laleci'nin de çok sinirlendiği ve futbolcusuna sert bir dille tepki gösterdiği ifade edildi.

Laleci, futbolcuların sinirlerine hakim olması gerektiğini belirterek, "Futbolda kart görmek çok doğal ancak gereksiz yere takım eksik kalıyorsa burada hata var. Artık kimse anlık tepkiler vermeyecek. Benim her oyuncuma ihtiyacım var. Zorlu ve uzun bir maratondayız" diye konuştu.