Haberler TFF 1.Lig Altınordu'da sakatlar 4 hafta yok!

'da sakatlar 4 hafta yok!

1. Lig ekiplerinden 'ya, Bandırmaspor maçı öncesi sakatlanan iki oyuncusundan kötü haber geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, ve 'in en az 4 hafta takımdan ayrı kalacağı belirtildi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 12:11 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 13:02
Altınordu'da sakatlar 4 hafta yok!

1'inci Lig'de 3'üncü sıraya yükselen 'ya sakat iki oyuncusundan kötü haber geldi.

ekibinin 17 Kasım Salı günü evinde Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-0 mağlup ettiği erteleme maçından önce idmanda sakatlanan iki isimden sol kanat 'in sağ ayak bileği ekleminde ödem ve birinci derece yırtık, sağ bek 'in ise sağ diz ön çapraz bağında ödem, iç yan bağında birinci derece yırtık tespit edildi. Tedavileri başlayan iki futbolcunun en az 4 hafta takımdan ayrı kalacağı açıklandı.

21 Kasım Cumartesi günü evinde zirve yarışındaki rakiplerinden 'la oynayacağı kritik müsabakaya hazırlanan Altınordu, kendisi gibi 17 puanı bulunan İstanbul ekibini yenerek iç sahada 4'te 4 yapmayı hedefliyor. Kırmızı-lacivertliler, ligde sadece ilk haftayı puansız kapatan İstanbulspor'un 7 maçlık yenilmezlik serisini sona erdirmeye çalışacak. İstanbulspor'da daha önce Altınordu forması giyen Egehan Gök, Ali Yaşar, Berkay Görmez ve İbrahim Yılmaz, bu maçta eski takımlarına rakip olacak.

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