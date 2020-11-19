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Alt liglerden haberler (19.11.2020)

Alt liglerde yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 23:28 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 06:50
Alt liglerden haberler (19.11.2020)
Altay'ın eski başkanlarından Tuğrul Koparan yaşamını yitirdi. 68 yaşındaki Koparan'ın koronavirüs sebebiyle öldüğü açıklandı. Pandemi nedeniyle merhuma cenaze töreni düzenlenemeyecek.

Giresunspor'da başkan Hakan Karaahmet, eski başkan Sacik Ali Eren'in kulüpteki temliğini kaldırması gerektiğini söyledi. Karaahmet "'u ayakları üzerinde tutmaya çalışıyoruz" dedi.

'da yönetim hem futbolculara ödeme yapmaya çalışıyor hem de 'daki dosyaları eritmek için uğraşıyor. Yöneticiler Ulaş Entok ve Anıl Koçhan "Es-Es'i yaşatmaya çalışıyoruz." dedi.

Akhisar Teknik Direktörü Cem Kavçak iddialı konuştu. Genç hoca "Lige istediğimiz gibi başlamadık ancak milli arada toparlandık. Ara sonrası çok daha iyi bir Akhisar izleteceğiz" ifadesini kullandı.
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