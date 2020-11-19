Alt liglerden haberler (19.11.2020)

Giresunspor'da başkan Hakan Karaahmet, eski başkan Sacik Ali Eren'in kulüpteki temliğini kaldırması gerektiğini söyledi. Karaahmet "Giresun'u ayakları üzerinde tutmaya çalışıyoruz" dedi.
Eskişehirspor'da yönetim hem futbolculara ödeme yapmaya çalışıyor hem de FIFA'daki dosyaları eritmek için uğraşıyor. Yöneticiler Ulaş Entok ve Anıl Koçhan "Es-Es'i yaşatmaya çalışıyoruz." dedi.
Akhisar Teknik Direktörü Cem Kavçak iddialı konuştu. Genç hoca "Lige istediğimiz gibi başlamadık ancak milli arada toparlandık. Ara sonrası çok daha iyi bir Akhisar izleteceğiz" ifadesini kullandı.