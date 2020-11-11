Akhisar’da Hadzic sevinci

TFF 1. Lig'de 5 maçtır bileği bükülmeyen Akhisarspor, Bosna Hersekli forveti İrfan Hadzic'in, uzun süre sonra milli takıma çağrılmasının sevincini yaşıyor. Bu sezon ligde oynadığı 8 maçta, 4 gol atarak takımın en skoreri olan 27 yaşındaki santrfor, Bosna Hersek'in yarın İran'la oynayacağı özel maç ve Uluslar Ligi'nde 15 Kasım'daki Hollanda ile 18 Kasım'daki İtalya sınavları için kadroya davet edildi.