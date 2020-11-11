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Akhisar’da Hadzic sevinci

1. Lig'de 5 maçtır bileği bükülmeyen Akhisarspor, forveti İrfan Hadzic'in, uzun süre sonra çağrılmasının sevincini yaşıyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 23:14 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 06:50
Akhisar’da Hadzic sevinci

1. Lig'de 5 maçtır bileği bükülmeyen Akhisarspor, forveti İrfan Hadzic'in, uzun süre sonra çağrılmasının sevincini yaşıyor. Bu sezon ligde oynadığı 8 maçta, 4 gol atarak takımın en skoreri olan 27 yaşındaki santrfor, Bosna Hersek'in yarın 'la oynayacağı özel maç ve Uluslar Ligi'nde 15 'daki ile 18 Kasım'daki sınavları için kadroya davet edildi.

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