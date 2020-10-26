Demir doludizgin

Bandırma'da 10'da Hakan Bilgiç'in şutu direkten döndü. 12'de Volkan Şen ceza sahasına çalımlarla girdi, top bir anda Mehmet Akyüz'ün önüne düştü. Tecrübeli golcü sağ köşeye sert vurdu: 0-1. 14'te Landel'in golü ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı. 38'de Pote'nin net pozisyonunu Zubas çıkardı. 49'da Sinan Kurt'un köşe vuruşunda Mehmet Akyüz tek vuruş yaptı, kaleci hareketsiz kaldı: 0-2.

7. GOLÜNÜ ATTI

59. dakıkada savunma arkasına atılan uzun pasta topla buluşan Volkan Şen bir çalım atıp sağındaki Mehmet Akyüz'ü gördü. Tecrübeli golcü yerden sert vuruşunda kaleci Gökhan Değirmenci'yi üçüncü kez mağlup etti. Hat-trick yapan Akyüz bu sezon ligdeki gol sayısını 7'ye yükseltti. 77'de Pote bir kez daha Zubas'ı geçemedi. Karşılaşmayı kazanan Adana Demirspor puanını 14 yaparken, Bandırmaspor ise 5 puanda kaldı.

KAZANARAK DEVAM ETMEK İSTİYORUZ

Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, iyi bir form yakaladıklarını, takımın öz güveninin yükseldiğini söyledi. Kaliteli bir kadroya sahip olduklarını aktaran Özat, "Şu ana kadar 1 kez yenildik, 2 maçta berabere kaldık. Haftaya ciddi rakibimiz olan Samsunspor ile karşılaşacağız. Güzel bir maç olacak. Az hata yapan kazanacak. Seri galibiyetlerle devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.