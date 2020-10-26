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Demir doludizgin

Geçen hafta Ümraniye’yi 4-2 geçen Mavi Şimşekler, deplasmanında ’ün hat-trickiyle kazandı. Lacivert-mavililer, 14 puana yükseldi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 23:31 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
Demir doludizgin

'da 10'da Hakan Bilgiç'in şutu direkten döndü. 12'de ceza sahasına çalımlarla girdi, top bir anda 'ün önüne düştü. Tecrübeli golcü sağ köşeye sert vurdu: 0-1. 14'te Landel'in golü ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı. 38'de Pote'nin net pozisyonunu Zubas çıkardı. 49'da 'un köşe vuruşunda Mehmet Akyüz tek vuruş yaptı, kaleci hareketsiz kaldı: 0-2.

7. GOLÜNÜ ATTI
59. dakıkada savunma arkasına atılan uzun pasta topla buluşan Volkan Şen bir çalım atıp sağındaki Mehmet Akyüz'ü gördü. Tecrübeli golcü yerden sert vuruşunda kaleci 'yi üçüncü kez mağlup etti. Hat-trick yapan Akyüz bu sezon ligdeki gol sayısını 7'ye yükseltti. 77'de Pote bir kez daha Zubas'ı geçemedi. Karşılaşmayı kazanan puanını 14 yaparken, Bandırmaspor ise 5 puanda kaldı.

KAZANARAK DEVAM ETMEK İSTİYORUZ
Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, iyi bir form yakaladıklarını, takımın öz güveninin yükseldiğini söyledi. Kaliteli bir kadroya sahip olduklarını aktaran Özat, "Şu ana kadar 1 kez yenildik, 2 maçta berabere kaldık. Haftaya ciddi rakibimiz olan ile karşılaşacağız. Güzel bir maç olacak. Az hata yapan kazanacak. Seri galibiyetlerle devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

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