TFF 1. Lig'den haberler (24.10.2020)

Samsunspor'da sakatlığını atlatıp takımla çalışmalara başlayan Kevin Boli'nin, sol adalesinde 2. derecede zorlanma tespit edildiği açıklandı. Adalesinden sakatlanan Muhsin Yıldırım'ın tedavisine başlandı.

MENEMEN SERİ İSTİYOR

Geriye düştüğü karşılaşmada Bursaspor'u 2-1 yenen Menemenspor, ilk galibiyetini almanın mutluğunu yaşıyor. Sarı-lacivertli ekibin teknik adamı Cenk Laleci, "Maalesef ilk 5 haftada çok kötü sonuçlar aldık ama inancımızı kaybetmedik. Artık seri yakalamak istiyoruz. Bu takım üst sıraları hak ediyor" dedi. Menemen, pazartesi günü Bolu'ya konuk olacak.

6 HAFTADA 6 TEKNİK ADAM GİTTİ

1. Lig'de 6. haftanın ardından hocasını değiştiren takım sayısı 6 oldu. İlk olarak Adanaspor'un Fatih Akyel'le yollarını ayırdığı ligde, Eskişehirspor'da Mustafa Özer, Ankaraspor'da Ali Güneş, Boluspor'da Ahmet Taşyürek, Ümraniyespor'da Sait Karafırtınalar ve Bandırmaspor'da Serdar Bozkurt gitti.

AKİGOLAR, 90+6'DA KAHROLDU

İstanbulspor'a karşı 2-0 öne geçmesine rağmen 90 ve ve 90+6'da yediği gollerle sahadan 2-2 berabere ayrılan Akhisar büyük yıkım yaşadı. Teknik direktör Cem Kavçak, "Gol atıyoruz ama yememenin de çaresini bulmalıyız. Kendimizi geliştireceğiz" dedi. Akhisar, pazartesi Bursa'yla karşılaşacak.

ALTAY'A ÇİFTE MÜJDE GELDİ

Yarın Giresunspor'a konuk edecek Altay'a iki sakat oyuncusundan iyi haber geldi. Siyah-beyazlı takımda son 2 maçta forma giyemeyen Ziya Alkurt ile Altınordu derbisinde kadroda yer almayan Kappel iyileşti. İki futbolcunun pazar günü maç kadrosuna alınması bekleniyor. Koronavirüs testi pozitif çıkan Yücel İldiz ve 8 futbolcu Giresunspor maçında olmayacak.

7.HAFTA BAŞLIYOR

Geçtiğimiz hafta içinde 6. hafta heyecanının yaşandığı TFF 1. Lig'de 7. hafta, bugün oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak. 13.30'da Ümraniyespor ile Altınordu karşılaşacak. 19.00'da ise Samsunspor, Keçiörengücü'nü konuk edecek. Yarın 6 karşılaşmaya sahne olacak lig, pazartesi günü sona erecek.

'DEMİR BİLİM KURULU' HAZIR

Adana Demirspor, kurumsallaşma çalışmalarını sürdürüyor. Mavi-lacivertliler, son olarak Adana Demirspor Futbol Akademisi Bilim Kurulu'nu faaliyete geçirdi. Bilim Kurulu, sporcuların performanslarını belirlemek amacıyla ölçümler yapacak. Elde edilen sonuçlara göre de sporculara özel antrenman programı hazırlanacak.