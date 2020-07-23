Talihsiz şekilde maçlar kaybettik - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
23 Temmuz 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Talihsiz şekilde maçlar kaybettik

Talihsiz şekilde maçlar kaybettik

Talihsiz şekilde maçlar kaybettik

Keçiörengücü Başkanı , ligin ilk yarısında sergiledikleri performansla 'e çıkacaklarına inandıklarını ancak olmadığını söyledi.

Keçiörengücü Başkanı , ligin ilk yarısında sergiledikleri performansla 'e çıkacaklarına inandıklarını ancak olmadığını söyledi. Tahiroğlu, "İkinci yarı gerçekten çok talihsiz maçlar kaybettik. O maçları kazanabilseydik Süper Lig'e çıkma şansımız olabilirdi. Bizim için bu, başarıdır. Sonuçta yarıştığımız takımlar, çok büyük camialar. İnşallah gelecek sezon daha uygun transferler yapıp hedef takım kurmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. temsilcisi 1. Lig'de bu sezonu 50 puan toplayarak sekizinci basamakta tamamladı
  1. 23.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Talihsiz şekilde maçlar kaybettik haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA