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23 Temmuz 2020, Perşembe
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Koşukavak gidiyor

Koşukavak gidiyor

1. Lig'de play-off sıralamasının 1 basamak altında kalarak sezonu bitiren Altay'da 'ın ayrılacağı konuşuluyor.

1. Lig'de play-off sıralamasının 1 basamak altında kalarak sezonu bitiren Altay'da 'ın ayrılacağı konuşuluyor. ekibinin 47 yaşındaki çalıştırıcıyla sözleşmeyi feshetme konusunu görüştüğü bildirildi. İki sezondur takımından gol kralı çıkaran İzmir ekibi buna rağmen play-off'a bile kalamıyor.
  1. 23.7.2020
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