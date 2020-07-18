Fatih Karagümrük 3-0 Adanaspor | MAÇ SONUCU - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
18 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler TFF 1.Lig Karagümrük play-off biletini 3 golle kaptı!

3-0 | MAÇ SONUCU

Fatih Karagümrük 3-0 Adanaspor | MAÇ SONUCU

1. Lig'in 34. haftasında , 'nda konuk ettiği 'u Emeghara, Ramazan ve 'nun golleriyle 3-0'lık skorla mağlup ederek play-off biletini kaptı.

1. Lig'in 34. haftasında ile karşı karşıya geldi.

'nda oynanan karşılaşmayı Karagümrük 3-0'lık skorla kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Emeghara, Ramazan ve kaydetti.

Bu skorun ardından 56 puan ile 5. sırada yer alan Karagümrük play-off biletini cebine koydu. 21 puan ile 17. sırada sezonu tamamlayan Adanaspor ise küme düştü.

  1. 18.07.2020
  2. Güncelleme: 18.07.2020 19:43
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