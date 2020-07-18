Fatih Karagümrük 3-0 Adanaspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük ile Adanaspor karşı karşıya geldi.

Vefa Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Karagümrük 3-0'lık skorla kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Emeghara, Ramazan ve Sabo kaydetti.

Bu skorun ardından 56 puan ile 5. sırada yer alan Karagümrük play-off biletini cebine koydu. 21 puan ile 17. sırada sezonu tamamlayan Adanaspor ise küme düştü.