Balıkesirspor-Eskişehirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TFF 1. Lig'in 33. haftasında Balıkesirspor, sahasında Eskişehirspor'u konuk ediyor. Maçın muhtemel 11'leri, yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Balıkesirspor-Eskişehirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TFF 1. Lig'de 33. hafta heyecanı yaşanıyor. 35 puanla 13. sırada yer alan Balıkesirspor, sahasında 12 puanla son sırada yer alan Eskişehirspor'u konuk ediyor. Eskişehirspor kalan son iki maçını kazanarak TFF 1. Lig'e veda etmek istiyor.
BALIKESİRSPOR-ESKİŞEHİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Balıkesirspor - Eskişehirspor karşılaşması 11 Temmuz saat 20.00'da başlayacak. Mücadele Balıkesir Atatürk Stadyumunda oynanacak. Karşılaşmanın hakemliğini Cihan Aydın üstlenecek. Cihan Aydın'ın yardımcılıklarını Gökhan Memişoğlu ve Kemal Elmas yapacak. Karşılaşma Bein Sports Max 1'den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Balıkesirspor: Yiğithan Kır, Berat Aydoğdu, Cenk Güvenç, Sezer Özmen, Batuhan İşçiler, Abdulkadir Kayalı, Emir Dede, Malle, Serdar Güncü, Mrsic, Anıl Taşdemir
Eskişehirspor: Ebrar Yiğit Aydın, Sezgin Çoşkun, Furkan Balaban, Selman Çiftkanatlı, Bilal Ceylan, Furgan Polat, Tolga Yakut, Mehmet Özcan, Onur Bayramoğlu, Bedirhan Altunbaş, Buğra Çağlıyan
- 11.07.2020
- Güncelleme: 11.07.2020 17:38
- Balıkesirspor-Eskişehirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Balıkesirspor-Eskişehirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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