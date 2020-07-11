Balıkesirspor-Eskişehirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
11 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler TFF 1.Lig Balıkesirspor-Eskişehirspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Balıkesirspor-Eskişehirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1. Lig'in 33. haftasında , sahasında 'u konuk ediyor. Maçın muhtemel 11'leri, yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Balıkesirspor-Eskişehirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1. Lig'de 33. hafta heyecanı yaşanıyor. 35 puanla 13. sırada yer alan , sahasında 12 puanla son sırada yer alan 'u konuk ediyor. Eskişehirspor kalan son iki maçını kazanarak TFF 1. Lig'e veda etmek istiyor.

BALIKESİRSPOR-ESKİŞEHİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Balıkesirspor - Eskişehirspor karşılaşması 11 Temmuz saat 20.00'da başlayacak. Mücadele Balıkesir Atatürk Stadyumunda oynanacak. Karşılaşmanın hakemliğini Cihan Aydın üstlenecek. Cihan Aydın'ın yardımcılıklarını Gökhan Memişoğlu ve Kemal Elmas yapacak. Karşılaşma Bein Sports Max 1'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Balıkesirspor: Yiğithan Kır, Berat Aydoğdu, Cenk Güvenç, Sezer Özmen, Batuhan İşçiler, Abdulkadir Kayalı, Emir Dede, Malle, Serdar Güncü, Mrsic, Anıl Taşdemir

Eskişehirspor: Ebrar Yiğit Aydın, Sezgin Çoşkun, Furkan Balaban, Selman Çiftkanatlı, Bilal Ceylan, Furgan Polat, Tolga Yakut, Mehmet Özcan, Onur Bayramoğlu, Bedirhan Altunbaş, Buğra Çağlıyan

  1. 11.07.2020
  2. Güncelleme: 11.07.2020 17:38
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