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01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Erzurumspor - | CANLI

Erzurumspor - Adana Demirspor | CANLI

'e çıkma yolunda kritik haftalara girilen 1. Lig'de, haftanın en dikkat çeken karşılaşması ile arasında oynanıyor. BB Erzurumspor, topladığı 53 puanla 2. sırada yer alırken, konuk ekip Demirspor ise 51 puanla 4. sırada bulunuyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

'e çıkma yolunda düğüm yavaş yavaş çözülüyor... 1. Lig'de 31. haftanın en kritik mücadelesinde sahasında 'u konuk ediyor.

İLK 11'LER

BB Erzurumspor: Ibrahim Sehic, Hasan Hatipoğlu, Mücahit Albayrak, Obertan, İbrahim Akdağ, Hamroun, Sissoko, Scuk, Osman Çelik, Cenk Ahmet, Ömer Şişmanoğlu

Demirspor: Kurtuluş Yurt, Milan Mitrovic, Okan Alkan, Mehmet Uslu, Hamidou Traore, Aias Aosman, Volkan Şen, Hasan Kılıç, Erkan Zengin, Joher Rassoul, Mehmet Akyüz

ÖZDİLEK'LE YENİLMİYOR

Ligin 27. haftasında karşısında yaşanan mağlubiyetin ardından teknik direktör ile yollarını ayırarak ile anlaşan Erzurum temsilcisi, 54 yaşındaki teknik adamla çıktığı üç karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Özdilek yönetiminde çıktığı ilk maçta deplasmanda Akhisarspor ile 0-0 berabere kalan mavi-beyazlı ekip, ardından 'u 1-0 ve 'u 3-1'lik skorlarla geçerek 3 maçta 7 puanı hanesine yazdırdı.

DEMİRSPOR CEPHESİ İDDİALI

Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, TFF 1. Lig'in 31. haftasında deplasmanda oynayacakları Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu. Dumlupınar, "Oynayacağımız her maç önemli, 6 haftalık bir sezon oynuyoruz. Etap etap bakıyorduk zaten, 6 haftalık sezon başlamadan önce bunu ifade ettik. Osmanlıspor engelini geçtik. Geçtiğimiz cumartesi, play-off potasına tutunmak isteyen bu ligin saygı duyulacak takımlarından ve 6 haftalık namağlup serileri bulunan Giresunspor ile oynadık. Hak edilmiş bir galibiyet aldık" diye konuştu. Bundan sonra tek hedefleri olduğunu belirten Dumlupınar, "İlk oynayacağımız maç Erzurumspor maçı. Erzurumspor maçını kazandığımız takdirde ikinciliğe yükseleceğimizi biliyoruz. Erzurumspor maçını sadece biz takım olarak değil, bütün Adana şehri olarak oynayacağız. Allah nasip ederse gerekeni yapıp kazanıp şehre dönmek istiyoruz" dedi.

  1. 01.07.2020
  2. Güncelleme: 01.07.2020 20:17
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