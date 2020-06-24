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24 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler TFF 1.Lig İrfan Buz sesleri

sesleri

İrfan Buz sesleri

, teknik direktörlük görevine 'u getirmeyi planlıyor.

, teknik direktörlük görevine 'u getirmeyi planlıyor. Hoca adaylarından 'den vazgeçen yeşil-beyazlı yönetimin, İrfan Buz ismini gündeme aldığı öğrenildi.
  1. 24.6.2020
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