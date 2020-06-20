Play-off aşkına!

Giresunspor seyircisi önünde hüsrandan uzatma dakikalarında Rusescu'nun penaltı golleriyle kurtuldu: 3-1. İlk yarısı golsüz biten maçta Celil'in golüyle öne geçen Adanaspor, 90+'larda yıkıldı. Ahmet Kesim ile skora denge getiren ev sahibi Giresunspor, Rusescu'nun 90+5 ve 90+6'da penaltılardan attığı gollerle lige 3 puanla döndü ve play-off iddiasını devam ettirdi.