Play-off aşkına!
3 aylık aradan sonra sahasında Adanaspor’u ağırlayan Giresunspor, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 3 puanı 90+’larda bulduğu gollerle 3 puanın sahibi oldu.
Giresunspor seyircisi önünde hüsrandan uzatma dakikalarında Rusescu'nun penaltı golleriyle kurtuldu: 3-1. İlk yarısı golsüz biten maçta Celil'in golüyle öne geçen Adanaspor, 90+'larda yıkıldı. Ahmet Kesim ile skora denge getiren ev sahibi Giresunspor, Rusescu'nun 90+5 ve 90+6'da penaltılardan attığı gollerle lige 3 puanla döndü ve play-off iddiasını devam ettirdi.
- 20.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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