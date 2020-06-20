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20 Haziran 2020, Cumartesi
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Play-off aşkına!

Play-off aşkına!

3 aylık aradan sonra sahasında ’u ağırlayan , 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 3 puanı 90+’larda bulduğu gollerle 3 puanın sahibi oldu.

seyircisi önünde hüsrandan uzatma dakikalarında 'nun penaltı golleriyle kurtuldu: 3-1. İlk yarısı golsüz biten maçta Celil'in golüyle öne geçen , 90+'larda yıkıldı. Ahmet Kesim ile skora denge getiren ev sahibi Giresunspor, Rusescu'nun 90+5 ve 90+6'da penaltılardan attığı gollerle lige 3 puanla döndü ve play-off iddiasını devam ettirdi.

  1. 20.6.2020
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