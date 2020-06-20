Balıkesirspor-Menemenspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen ve tam 93 gün sonra yeniden başlayan TFF 1. Lig'de Balıkesirspor sahasında Menemenspor'u ağırlıyor. Maçtan önce taraftarlar detaylı bilgileri araştırıyor. Peki, Balıkesirspor-Menemenspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Salgın nedeniyle verilen aranın ardından TFF 1. Lig'de maçlar başladı. Ligin 29. haftasında 35'er puanlı iki takımın karşılaşması Balıkesir Atatürk Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak. Taraflar arasında daha önce oynanan beş maçta takımlar ikişer galibiyet alırken, bir maç ise beraberlikle sonuçlanmıştı.
BALIKESİRSPOR-MENEMENSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Balıkesirspor: Vukovic, Cenk, Sezer, Batuhan, Berat, Mrsic, Serdar, Malle, Kethevoama, Anıl Başaran, Otoo.
Menemenspor: Selmani, Rıdvan, Trtovac, Domgjonas, Ercan, Taşkın, Murat Eldemir, Mustafa, Sikiru, Mehmet, Samed Ali
BALIKESİRSPOR-MENEMENSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Balıkesirspor-Menemenspor maçı bu akşam saat 20:00'da Bein Sports Max 2'de canlı yayınlanacak.
- 20.06.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Balıkesirspor-Menemenspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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