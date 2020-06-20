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20 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler TFF 1.Lig Balıkesirspor-Menemenspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Balıkesirspor-Menemenspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen ve tam 93 gün sonra yeniden başlayan 'de sahasında 'u ağırlıyor. Maçtan önce taraftarlar detaylı bilgileri araştırıyor. Peki, Balıkesirspor-Menemenspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Salgın nedeniyle verilen aranın ardından 'de maçlar başladı. Ligin 29. haftasında 35'er puanlı iki takımın karşılaşması Balıkesir Atatürk Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak. Taraflar arasında daha önce oynanan beş maçta takımlar ikişer galibiyet alırken, bir maç ise beraberlikle sonuçlanmıştı.

BALIKESİRSPOR-MENEMENSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Balıkesirspor: Vukovic, Cenk, Sezer, Batuhan, Berat, Mrsic, Serdar, Malle, Kethevoama, Anıl Başaran, Otoo.

Menemenspor: Selmani, Rıdvan, Trtovac, Domgjonas, Ercan, Taşkın, Murat Eldemir, Mustafa, Sikiru, Mehmet, Samed Ali

BALIKESİRSPOR-MENEMENSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

- maçı bu akşam saat 20:00'da Bein Sports Max 2'de canlı yayınlanacak.

  1. 20.06.2020
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