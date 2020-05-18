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18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Laleci’den genç övgüsü

Laleci’den genç övgüsü

Menemen'de , kadrodaki genç futbolcuların ileri dönemlerde büyük işler başaracağını söyledi.

Menemen'de , kadrodaki genç futbolcuların ileri dönemlerde büyük işler başaracağını söyledi. Laleci, "Menemen geçmişte birçok oyuncuyu Türk futboluna kazandırdı. Misyonumuzu sürdüreceğiz. Bu fabrika her zaman işleyecek. Futbolumuza yeni gençleri armağan etmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
  1. 18.5.2020
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