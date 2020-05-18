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18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Altınordu Atalay’ı geri alıyor

Altınordu Atalay’ı geri alıyor

Altınordu'da sezon başında kiralık olarak hazırlayıcı takım Anadolu FK'ya gönderilen 'ın ekibinin kadrosunda yer alacağı öğrenildi.

Altınordu'da sezon başında kiralık olarak hazırlayıcı takım Anadolu FK'ya gönderilen 'ın ekibinin kadrosunda yer alacağı öğrenildi. Niğde formasıyla 2. Lig'de 22 maçta görev alan 18 yaşındaki sol kanat, 4 gol atarak takımına katkı sağladı. Atalay, sağ kanat ve forvet pozisyonlarında da oynuyor.
  1. 18.5.2020
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