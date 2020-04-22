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22 Nisan 2020, Çarşamba
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’a kanat

Menemenspor’a Arnavut kanat

Sarı-lacivertliler, Cinari’yle (23) el sıkıştı

gelecek sezonun ilk transferini gerçekleştirmek üzere... Arnavutluk'tan daha önce kaleci Selmani ve stoper Domgjonas'ı alan sarı-lacivertliler, bu kez sol kanat Eraldo Çinari'yle prensipte anlaştı. Daha önce Vllaznia forması giyen ve geçen sezon Partizani Tirana'ya olan 23 yaşındaki oyuncu, bu sezon 25 maça çıkan oyuncu 6 gol attı.

  1. 22.4.2020
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