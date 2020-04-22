Menemenspor’a Arnavut kanat

Menemenspor gelecek sezonun ilk transferini gerçekleştirmek üzere... Arnavutluk'tan daha önce kaleci Selmani ve stoper Domgjonas'ı alan sarı-lacivertliler, bu kez sol kanat Eraldo Çinari'yle prensipte anlaştı. Daha önce Vllaznia forması giyen ve geçen sezon Partizani Tirana'ya transfer olan 23 yaşındaki Arnavut oyuncu, bu sezon 25 maça çıkan oyuncu 6 gol attı.