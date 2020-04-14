Tatos iddialı
Altay'ın tecrübeli oyuncusu Andreas Tatos, Süper Lig yolundaki en önemli silahlarının takımın deneyimi olduğunu belirtti.
Altay'ın tecrübeli oyuncusu Andreas Tatos, siyah-beyazlı takıma övgüler yağdırdı. Yunan maestro, "Abdülhamit, Abdülkerim, Putsila, Erhan, Gençer, İbrahim, Kerim, Özgür ve Turgut Doğan daha önce Süper Lig'de oynamış. Diğer takım arkadaşlarım da başka ülkelerde hep üst liglerde oynamış, şampiyonluklar yaşamış oyuncular. Daha önce yaşadığımız deneyimler bizi son 6 haftada hedefe götürecek" ifadelerini kullandı.
ÜZÜCÜ BİR DURUM YAŞANIYOR
Salgın nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından bireysel çalışmalarına İzmir'deki evinde devam eden Yunan 10 numara, dünyanın farklı ülkelerindeki arkadaşları ile konuştuğunu kaydederek, " Çok üzücü bir durum yaşanıyor. Aradan sonra hocamız bizimle toplantı yaptı. Evimizde bireysel çalışıyoruz. İmkanlar dahilinde izole bir şekilde tesislerde idmana devam ediyoruz" diye konuştu.
- 14.4.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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