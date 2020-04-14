Tatos iddialı - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
14 Nisan 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Tatos iddialı

Tatos iddialı

Tatos iddialı

Altay'ın tecrübeli oyuncusu , yolundaki en önemli silahlarının takımın deneyimi olduğunu belirtti.

Altay'ın tecrübeli oyuncusu , siyah-beyazlı takıma övgüler yağdırdı. Yunan maestro, "Abdülhamit, Abdülkerim, Putsila, Erhan, Gençer, İbrahim, Kerim, Özgür ve Turgut Doğan daha önce 'de oynamış. Diğer takım arkadaşlarım da başka ülkelerde hep üst liglerde oynamış, şampiyonluklar yaşamış oyuncular. Daha önce yaşadığımız deneyimler bizi son 6 haftada hedefe götürecek" ifadelerini kullandı.

ÜZÜCÜ BİR DURUM YAŞANIYOR
Salgın nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından bireysel çalışmalarına 'deki evinde devam eden Yunan 10 numara, dünyanın farklı ülkelerindeki arkadaşları ile konuştuğunu kaydederek, " Çok üzücü bir durum yaşanıyor. Aradan sonra hocamız bizimle toplantı yaptı. Evimizde bireysel çalışıyoruz. İmkanlar dahilinde izole bir şekilde tesislerde idmana devam ediyoruz" diye konuştu.

  1. 14.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tatos iddialı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA