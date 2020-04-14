Tatos iddialı

Altay'ın tecrübeli oyuncusu Andreas Tatos, siyah-beyazlı takıma övgüler yağdırdı. Yunan maestro, "Abdülhamit, Abdülkerim, Putsila, Erhan, Gençer, İbrahim, Kerim, Özgür ve Turgut Doğan daha önce Süper Lig'de oynamış. Diğer takım arkadaşlarım da başka ülkelerde hep üst liglerde oynamış, şampiyonluklar yaşamış oyuncular. Daha önce yaşadığımız deneyimler bizi son 6 haftada hedefe götürecek" ifadelerini kullandı.

ÜZÜCÜ BİR DURUM YAŞANIYOR

Salgın nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından bireysel çalışmalarına İzmir'deki evinde devam eden Yunan 10 numara, dünyanın farklı ülkelerindeki arkadaşları ile konuştuğunu kaydederek, " Çok üzücü bir durum yaşanıyor. Aradan sonra hocamız bizimle toplantı yaptı. Evimizde bireysel çalışıyoruz. İmkanlar dahilinde izole bir şekilde tesislerde idmana devam ediyoruz" diye konuştu.