Altay'da Paixao imzaya yakın
TFF 1'inci Lig'de zirve hesapları yapan Altay'da daha önce Kappel ve Putsila ile sezon bitmeden yeniden anlaşan yönetim, takımın en önemli yıldızı Marco Paixao ile de büyük ölçüde el sıkıştı.
Yönetim Portekizli santrforla üç kez masaya otururken, usta golcü ile yüzde 80 anlaşma sağlandığı belirtildi. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Paixao'nun menajeriyle sıkı bir pazarlık yapan İzmir temsilcisi ufak pürüzleri çözmeye çalışıyor.
Geçen sezon Altay formasıyla attığı 29 golle rekorları altüst eden, bu sezon da 28 hafta sonunda 17 kez rakip fileleri sarsarak gol krallığı yarışında yine zirvede yer alan 35 yaşındaki gol makinesiyle Birleşik Arap Emirlikleri Ligi'nden bazı takımların ilgilendiği öğrenildi. İ
ki sezondur forma giydiği Altay'da mutlu olan Marco Paixao'nun yuvada kalmak istediği, ancak siyah-beyazlı kulüpten istediği rakamın düşük olmadığı ifade edildi.
- 07.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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