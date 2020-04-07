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07 Nisan 2020, Salı
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'da Paixao imzaya yakın

Altay'da Paixao imzaya yakın

1'inci Lig'de zirve hesapları yapan 'da daha önce Kappel ve Putsila ile sezon bitmeden yeniden anlaşan yönetim, takımın en önemli yıldızı ile de büyük ölçüde el sıkıştı.

Yönetim Portekizli santrforla üç kez masaya otururken, usta golcü ile yüzde 80 anlaşma sağlandığı belirtildi. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Paixao'nun menajeriyle sıkı bir pazarlık yapan temsilcisi ufak pürüzleri çözmeye çalışıyor.

Geçen sezon formasıyla attığı 29 golle rekorları altüst eden, bu sezon da 28 hafta sonunda 17 kez rakip fileleri sarsarak gol krallığı yarışında yine zirvede yer alan 35 yaşındaki gol makinesiyle Birleşik Arap Emirlikleri Ligi'nden bazı takımların ilgilendiği öğrenildi. İ

ki sezondur forma giydiği Altay'da mutlu olan 'nun yuvada kalmak istediği, ancak siyah-beyazlı kulüpten istediği rakamın düşük olmadığı ifade edildi.

  1. 07.04.2020
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