TFF 1. Lig 24. hafta mücadelesinde Bursaspor, Altay ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig aşkına sahaya çıkacak olan iki takımın bu karşılaşması ne zaman, nerede ve saat kaçta oynanacağı merak ediliyordu... Peki TFF 1. Lig'in 24. haftasında Bursaspor'un sahasında Altay'ı konuk edeceği mücadele ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Ayrıntılar ve maça dair bilgiler fotomaç.com.tr'de...
Bu kapmsamda Bursaspor ile Altay kozlarını paylaşacak. Mücadelenin yayın bilgilerini öğrenmek isteyenler arama motorlarına 'Bursaspor Altay TFF 1. Lig maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?' şeklinde sorular yazıyor. İşte bu soruların yanıtları...
Bursaspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Bursaspor - Altay, TFF 1. Lig 24. hafta kapanış mücadelesi 27 Şubat'ta Bein Sports Max 1, kanalından yayınlanacak. Mücadelenin başlama saati 19:00.
MUHTEMEL İLK 11'LER:
Bursaspor: Çağlar Akbaba, Cüneyt Köz, Sedat Dursun, Kerem Can Akyüz, Anıl Karaer; Selçuk Şahin, Serdar Özkan, Burak Altıparmak, Tayfur Bingöl, Traore; Seleznyov.
Altay: Cihan Topaloğlu, Abdülhamit Yıldız, Abdülkerim Bardakcı, Erhan Kartal, Özgür Özkaya; Andreas Tatos, Yılmaz Özeren, A. Putsila, L. Kappel; Turgut Doğan, Marco Paixao
- 27.02.2020
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Toplam 1
Yorum
Fbli Soran olursa kadıköydeki fb galibiyetinin önemi yok dersiniz.
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Yükseliş devri
Toplam 1
Yorum
kemal kılıç hüseyin hocam rize maçına dikkat edin Trabzon spordan puan ve puan alacaklarına inanmışlar çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
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Antalya maçı Şansalan’ın
Toplam 1
Yorum
FB40 GSLİ GÖKÇEK VARSA YETER MAÇA GİTMEYE GEREK YOK ANTALYA 2 FENERBAHÇE 1 GENE VAR KONUŞULACAK
Bursaspor - Altay TFF 1. Lig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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