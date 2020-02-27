Bursaspor - Altay TFF 1. Lig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
27 Şubat 2020, Perşembe
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Haberler TFF 1.Lig Bursaspor - Altay TFF 1. Lig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

- 1. Lig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bursaspor - Altay TFF 1. Lig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

1. Lig 24. hafta mücadelesinde , ile karşı karşıya gelecek. aşkına sahaya çıkacak olan iki takımın bu karşılaşması ne zaman, nerede ve saat kaçta oynanacağı merak ediliyordu... Peki TFF 1. Lig'in 24. haftasında Bursaspor'un sahasında Altay'ı konuk edeceği mücadele ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Ayrıntılar ve maça dair bilgiler fotomaç.com.tr'de...

1. Lig'de 24. hafta kapanış mücadelesinde ile karşı karşıya gelecek... İki takımında üst sıralara tırmanma hedefinde olacağı bu mücadelede tek hedef galibiyet. Taraftarının önünde iyi bir oyunla mutlak bir galibiyet hedefleyen Bursaspor, bu galibiyet ile 'e göz kırpmak istiyor. İnişli çıkışlı performansı ile eleştirilen Altay ise bu maçtan alacağı bir galibiyet ile yarışın içinde olduğunu göstermek isteyecek.

Bu kapmsamda Bursaspor ile Altay kozlarını paylaşacak. Mücadelenin yayın bilgilerini öğrenmek isteyenler arama motorlarına 'Bursaspor Altay TFF 1. Lig maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?' şeklinde sorular yazıyor. İşte bu soruların yanıtları...

Bursaspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bursaspor - Altay, TFF 1. Lig 24. hafta kapanış mücadelesi 27 Şubat'ta Bein Sports Max 1, kanalından yayınlanacak. Mücadelenin başlama saati 19:00.

MUHTEMEL İLK 11'LER:

Bursaspor: Çağlar Akbaba, , Sedat Dursun, , Anıl Karaer; Selçuk Şahin, Serdar Özkan, Burak Altıparmak, Tayfur Bingöl, Traore; Seleznyov.

Altay: Cihan Topaloğlu, Abdülhamit Yıldız, Abdülkerim Bardakcı, Erhan , ; Andreas Tatos, Yılmaz Özeren, A. Putsila, L. Kappel; Turgut Doğan, Marco Paixao


  1. 27.02.2020
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