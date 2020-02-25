Bursaspor'dan ilginç istatistik! Her iki yarıya... - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
25 Şubat 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Bursaspor'dan ilginç istatistik! Her iki yarıya...

'dan ilginç istatistik! Her iki yarıya...

Bursaspor'dan ilginç istatistik! Her iki yarıya...

1. Lig ekiplerinden ikinci yarıya sezon başına benzer giriş yaptı. Yeşil-beyazlılar sezona 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle başladı. Bursaspor bu istatistikle hanesine 12 puan yazdırdı.

, ligin her iki yarısındaki ilk 6 haftalık periyotta aynı performansı sergiledi. Yeşil beyazlılar, gerek sezon başındaki , gerekse ikinci yarıda yönetiminde söz konusu dilimlerde 12'şer puan topladı.

1'inci Lig'de zirve yarışını sürdüren Bursaspor, ikinci yarıya da sezon başına benzer bir giriş yaptı. Sezonu Yalçın Koşukavak yönetiminde açan temsilcisi, ilk 6 maçlık periyotta 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde ederken; ikinci yarının ilk 6 maçlık diliminde de bu kez İbrahim Üzülmez yönetiminde aynı galibiyet ve mağlubiyet performansını sergiledi. Her iki dönemde de Bursaspor, 12'şer puanı hanesine yazdırdı. Yeşil beyazlılar, bu sezon ligde iki kez karşılaştığı ekiplere karşı ise en az bir galibiyet elde etti. Sezonun ilk maçında 3-1 yenildiği 'ten evinde 2-1'lik skorla rövanşı alan Bursa ekibi; ilk yarıda deplasmanda 4-1 kaybettiği 'u da evinde 2-1 yenmeyi başardı. Akhisarspor ve 'u hem içeride, hem dışarıda yenen Bursaspor, sezonun başında üstünlük sağladığı BB Erzurumspor ve 'a ise ikinci yarıdaki rövanş mücadelelerinde kaybetti.

Ligin 24'üncü haftasında 27 Şubat Perşembe günü saat 19.00'da evinde Altay'ı ağırlayacak Bursaspor, ekibi ile ilk yarıda deplasmanda oynadığı mücadeleyi 2-1 kaybetti. Bursaspor, Altay'ı yendiği takdirde ligde iki kez karşılaştığı rakipleri karşısında en az bir galibiyet alma başarısını sürdürecek. Öte yandan, sezona Bursaspor ile başlayan teknik direktör Yalçın Koşukavak da, ayrılığın ardından ilk kez Bursa'ya gelecek. Geçtiğimiz günlerde Altay'ın başına geçen deneyimli çalıştırıcının ilk maçında siyah-beyazlılar, 'u evinde 3-1 mağlup etti.

  1. 25.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bursaspor'dan ilginç istatistik! Her iki yarıya... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN