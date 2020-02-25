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25 Şubat 2020, Salı
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’da zafer zamanı

Akigo’da zafer zamanı

Akhisar , takımdaki kara bulutların dağılacağını söyledi.

Akhisar Yılmaz Vural, takımdaki kara bulutların dağılacağını söyledi. Son 9 maçta 1 kez kazanabilen 'nun hocası, "Yeterince canımız yandı. Artık kazanma zamanı. Ben oyuncularıma sonuna kadar inanıyorum" dedi.
  1. 25.2.2020
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