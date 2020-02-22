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22 Şubat 2020, Cumartesi
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3 puandan daha fazlası

3 puandan daha fazlası

hocası Sözeri, “Kazandığımız takdirde ikili averajı da alabiliriz. 3 puan da fark atacağız. Bu maç final değil ama 3 puandan fazlası” şeklinde konuştu.

Erzurumspor Erkan Sözeri, maçı öncesi konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı, iki takımın da iyi hazırlandığını ifade ederken, "Bursaspor maçını taraftarımızın önünde kazandığımız takdirde hem ikili averajı büyük ihtimalle alacağız hem de 3 puan fark atmış olacağız. Bu, iyi bir avantaj olacak. Ligin sonuna çok var ama bu maçı kazanmamız halinde daha fazlası olacak" diye konuştu. Maçın hakemi Ümit Öztürk'ü değerlendiren Sözeri, "Gerçekten tecrübeli bir hakem" yorumunu yaptı.

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  1. 22.2.2020
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