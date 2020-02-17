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17 Şubat 2020, Pazartesi
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'a play-off yarışında Keçiörengücü engeli!

Altay'a play-off yarışında Keçiörengücü engeli!

, 1. Lig’in 22. haftasında deplasmada play-off yarışındaki rakibi Keçiörengücü’ne 2-0 kaybederek ağır yara aldı. Altaylı taraftarlar üzerinden ve futbolculara tepki gösterdi.

1. Lig'in 22. hafta mücadelesinde , deplasmanda Keçiörengücü'ne 2-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar maça baskılı başlasa da aradığı golü bir türlü bulamadı.

41. dakikada Dialiba'nın golüyle devre arasına 1-0 geride giren Altay, ikinci yarının 72. dakikasında eski futbolcusu Abdülkadir Kuzey'in golüyle 2-0 geriye düştü. Kalan dakikalarda da gol bulmak amacıyla reaksiyon gösteremeyen ekibi, başkentten eli boş döndü.

ALTAY, PLAY-OFF YARIŞINDA YARA ALDI

Keçiörengücü mağlubiyetinden önce 3 maçlık yenilmezlik serisi olan Altay, bu seriyi de sonlandırmış oldu. Siyah-beyazlılar, 19. haftada sahasında İstanbulspor'u 1-0 yenerken, 20. haftada deplasmanda 'la 0-0 berabere kalmıştı. Geçtiğimiz hafta da 1-0 geriye düştüğü maçını 2-1 kazanan Altay, 4 haftadır ligde maç kazanamayan rakibine kaybetmiş oldu. Bu sonuçla play-off yarışında ağır yara alan Altay, 5. sıradaki yerini kaybederek 22 hafta sonunda 31 puanla 8. sıraya geriledi. Başkent ekibi ise sıralamada Altay'ın üzerine çıkarak 32 puanla 5. basamağa yükseldi.

TARAFTARLARDAN TEPKİ

Keçiörengücü'ne deplasmanda 2-0 kaybedilen maçın ardından Altaylı taraftarlar sosyal medyada ve bazı futbolculara tepki gösterdi. Siyah-beyazlı taraftarlar, Ali Tandoğan'ın maça çıkardığı ilk 11'e ve yaptığı değişiklikleri eleştirirken, takımlarının maç boyunca organize olamadığını ve Altay'ın son 6 haftada sadece 3 gol attığını vurgulayarak, korkak futbolu kabul etmediklerini söylediler. Taraftarlar ayrıca, futbolculardan Leandrinho'yu etkisiz futbolu için "Numara 70 iş bitmiş" yorumunda bulunarak eleştirdi.

  1. 17.02.2020
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