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15 Şubat 2020, Cumartesi
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Lider yeni seri peşinde

Lider yeni seri peşinde

iki maçından beraberlikle ayrılan , bugün 'ı mağlup ederek yeni bir çıkış başlatmak istiyor.

iki maçından beraberlikle ayrılan , bugün 'ı mağlup ederek yeni bir çıkış başlatmak istiyor. Teknik direktör Bayram Toysal, "Ciddi bir seri yakalayabiliriz. Puan farkını arttıracağız" diye konuştu.
  1. 15.2.2020
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