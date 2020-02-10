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10 Şubat 2020, Pazartesi
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Giresunspor Teknik Direktörü : Mücadeleyi sürdüreceğiz

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu: Mücadeleyi sürdüreceğiz

1. Lig'in 22'nci haftasında 16 Şubat Pazar günü deplasmanda ile karşılaşacak Giresunspor'un teknik direktörü , 3 puan alacaklarına inandığını söyledi.

Kutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonu kendi sahalarında oynadıkları İstanbulspor karşılaşmasının, 34'üncü dakikada kar yağışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini anımsattı. Bu maçı geride bıraktıklarını ve hafta sonu deplasmanında oynayacakları karşılaşmasına odaklandıklarını ifade eden Kutlu, 3 puan parolasıyla hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtti.

Kutlu, antrenman sahasının karla kaplı olmasından dolayı yarın İstanbul'a gideceklerini ve hazırlıklarını orada sürdüreceklerini kaydederek, "Fatih Karagümrük de bu ligin iyi takımlarından biri. Bu nedenle zor bir 90 dakika oynanacak. Üst sıralardan kopmama adına mutlak kazanmamız gereken bir maç. Son ana kadar mücadele ederek hedefimiz olan 3 puanı alacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

  1. 10.02.2020
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