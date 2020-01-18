Muhayer Oktay Giresunspor’da

Giresunspor Beşiktaş'ın genç yeteneği Muhayer Oktay'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Başkan Sacit Eren, 1.5 yıllık sözleşme imzalanan kaleci Onurcan Piri (Bursaspor) ve Muha yer Oktay ile transfere son noktayı koyduklarını belirtti.