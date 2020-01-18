Giresunspor Beşiktaş'ın genç yeteneği Muhayer Oktay'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
Giresunspor Beşiktaş'ın genç yeteneği Muhayer Oktay'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Başkan Sacit Eren, 1.5 yıllık sözleşme imzalanan kaleci Onurcan Piri (Bursaspor) ve Muha yer Oktay ile transfere son noktayı koyduklarını belirtti.
- 18.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Muhayer Oktay Giresunspor’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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