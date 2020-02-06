Adana'da derbi heyecanı! Adana Demirspor ile Adanaspor karşı karşıya gelecek - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
06 Şubat 2020, Perşembe
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Adana'da derbi heyecanı!

Adana'da derbi heyecanı!

1. Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü oynanacak derbi maçta ile , 61. kez kozlarını paylaşacak. İki takım arasındaki rekabette geride kalan 60 resmi maçta Adanaspor 22, Adana Demirspor 15 galibiyet aldı, 23 karşılaşmada kazanan çıkmadı.

Bölgesi'nin iki önemli ekibinin karşılaşacağı maç, hem taraftarların hem de Türkiye genelinde futbolseverlerin ilgisini çeken müsabakalar arasında yer alıyor.

Adana'nın iki köklü takımı arasında geride kalan 60 resmi maçta 22, 15 galibiyet aldı, 23 karşılaşma berabere sonuçlandı. Liglerdeki 57 maçta Adanaspor 20, Adana Demirspor 14 galibiyet elde etti, 23 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı. 'ndaki 3 maçın 2'sinde turuncu-beyazlı Adanaspor, birinde mavi-lacivertli Adana Demirspor galibiyete ulaştı.

Adana Demirspor, turuncu-beyazlı takım karşısında en farklı galibiyetini 1995-1996 sezonunda 5-1'lik skorla elde etti. Adanaspor ise 1988-1989'da mavi-lacivertlileri 3-0 yenmeyi başardı.

1. Lig'de geçen sezon Adana Demirspor'un ev sahipliğini yaptığı maç 1-1, Adanaspor'un ev sahibi olduğu karşılaşma ise golsüz beraberlikle tamamlandı.

Bu sezonun 4. haftasında oynanan derbi maç da golsüz sonuçlandı.

İKİ TAKIMDA DA TEKNİK DİREKTÖRLER DEĞİŞTİ

Kentin iki köklü takımı da sezona başladığı teknik direktörlerle yollarını ayırma kararı aldı. Adana Demirspor, sezona başladığı teknik direktör ile 3. haftanın ardından yollarını ayırırken, göreve 'i getirdi.

Tütüneker, Adana Demirspor ile ilk resmi maçına Adanaspor'a karşı çıkmış, müsabaka golsüz sonuçlanmıştı. Adanaspor ise sezona teknik direktör yönetiminde başladı.

İstenilen sonuçların alınamaması üzerine 57 yaşındaki çalıştırıcı ile yollarını ayıran turuncu-beyazlılarda Eriş'in ardından takımın başına getirilen dönemi de istifa kararıyla tamamlandı.

İpekoğlu'nun ardından Akdeniz ekibinde teknik direktörlüğe camiada "nöbetçi hoca" olarak adlandırılan Eyüp Arın getirildi.

Adanaspor, Arın yönetimindeki il maçında geçen hafta 'u 3-1 mağlup etmeyi başardı.

ADANA DEMİRSPOR İDDİALI

Mavi-lacivertli ekip, ligde çıktığı son 5 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik aldı. Son 5 haftada topladığı 13 puanla ligde 4. sıraya yükselen ve toplamda 31 puana ulaşan Adana Demirspor, play-off potasında yer alıyor. Sezona "şampiyonluk" parolasıyla başlayan Akdeniz ekibi, gelecek sene 'de boy göstermek istiyor.

Adanaspor ise geçen hafta Osmanlıspor karşısında aldığı galibiyetle düşme potasının bir basamak üzerine yükseldi. Takımın bu sezonki hedefi, ligi küme düşme hattının üzerinde tamamlamak.

ADANA DEMİRSPOR'UN 25, ADANASPOR'UN 3 YILLIK SÜPER LİG ÖZLEMİ

Adana Demirspor, en son 1994-1995 sezonununda mücadele ettiği Süper Lig'e 25 yıl sonra tekrar dönmeyi hedefliyor.

Bu süreçte TFF 1. Lig'de birçok kez play-off mücadelesine kalan, play-off finalinde Süper Lig'in adeta "kıyısından dönen" mavi-lacivertliler, bu sezon sonunda çeyrek asırlık hasretini sona erdirmek istiyor.

Adanaspor ise 2015-2016 sezonununda TFF 1. Lig şampiyonu olup, 2016-2017 sezonunda Süper Lig'de mücadele etmişti. Bu sezon arzuladığı sonuçları alamayan turuncu-beyazlılar, Süper Lig hedefinden uzakta bir görünüm çiziyor.

Adana Demirspor'un ev sahibi statüsünde olacağı derbi maç, cumartesi günü 5 Ocak Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.

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  1. 06.02.2020
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