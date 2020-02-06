Adana'ya yakışsın

TFF 1. Lig'de cumartesi günü haftanın maçında Adana Demir ile Adanaspor karşılaşacak. İki dev camianın teknik adamları bir araya gelerek dostluk mesajları paylaştı. A. Demir hocası Uğur Tütüneker, "Derbiler her zaman enteresan geçer. 'İyi oynadık' diye bir şey yoktur. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. İki takımın da kazanmaya ihtiyacı var. Dostluk ve kardeşlik içinde geçsin" dedi.

SEYİR ZEVKİ YÜKSEK OLUR

Adanaspor'un hocası Eyüp Arın ise Adana şehrinin kazanacağı bir müsabakaya çıkacaklarını aktardı. Arın, "Adana'nın son zamanlarda örnek olduğunu düşünüyorum. Saha içindeki güzelliğin saha dışına yansıyarak sahada ne olduysa orada kalacağı bir maç olmasını diliyorum. Herkese seyir zevki yüksek, bunun oyun olduğunun unutulmadığı bir maç diliyorum" diye konuştu.