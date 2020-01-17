Giresunspor'dan kaleci transferi
TFF 1. Lig takımlarından Giresunspor'da başkan Sacit Ali Eren yaptığı yazılı açıklamada, kaleci Onurcan Piri ile 1.5 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, kaleci Onurcan Piri'yi kadrosuna kattı.
Kulüp başkanı Sacit Ali Eren, yaptığı yazılı açıklamada, Onurcan Piri ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandığını belirtti.
Giresunspor altyapısından yetişen 25 yaşındaki Piri, 2013-2014 sezonunda Bursaspor'a transfer olmuş, daha sonra çeşitli kulüplerde forma giydikten sonra bu sezon Bursaspor'a geri dönmüştü.
- 17.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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