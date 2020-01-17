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17 Ocak 2020, Cuma
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'dan kaleci transferi

Giresunspor'dan kaleci transferi

1. Lig takımlarından 'da başkan yaptığı yazılı açıklamada, kaleci ile 1.5 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

1. Lig ekiplerinden , kaleci 'yi kadrosuna kattı.

Kulüp başkanı , yaptığı yazılı açıklamada, Onurcan Piri ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandığını belirtti.

Giresunspor altyapısından yetişen 25 yaşındaki Piri, 2013-2014 sezonunda 'a olmuş, daha sonra çeşitli kulüplerde forma giydikten sonra bu sezon Bursaspor'a geri dönmüştü.

  1. 17.01.2020
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