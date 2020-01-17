TFF'den transfer tescil saatiyle ilgili düzenleme

TFF resmi internet sitesi üzerinden, 16.01.2020 tarih ve 20 Sayılı toplantısında aldığı kararla transfer döneminin son günü, kulüplerin tescil ettirmek isteği oyuncuları bildirmesi için 18.00'e kadar süre verdiğini açıkladı.

Federasyon yaptığı değişikliği şöyle duyurdu:

Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın 20. Maddesinin 1. Fıkrasında değişiklik yapılarak Süper Lig Kulüplerinin tescil ettirmek istedikleri profesyonel futbolcu sözleşmelerini transfer ve tescil dönemlerinin son günü en geç saat 18:00'e kadar Kulüp Lisans Kuruluna sunma zorunluluğu getirildi.

Toplantıda alınan kararlarla yapılan diğer değişiklikler ise şöyle:

• Stadyum ve Güvenlik Komitesi Talimatı'nın Stadyum ve Güvenlik Sınıflandırma Kriterlerinin 117. kriterinde ve Stadyum Sınıflandırılması Alt Detayları'nın 117. maddesinde değişiklik yapılarak tribünlere ayakta seyirci alınabilmesine ilişkin düzenleme yapıldı,

• Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 2. maddesinde yapılan değişiklik ve eklenen yeni 21. madde ile kulüplerin özel müsabakalarının yayınlanmasına ilişkin düzenleme yapıldı,

• Yayın Talimatı'nın 2. maddesi ve 6. maddesinde değişiklik yapılarak müsabakaların yayınlanmasına ilişkin düzenleme yapıldı.