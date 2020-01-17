7’nci imza Emre’den - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
17 Ocak 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri 7’nci imza Emre’den

7’nci imza Emre’den

7’nci imza Emre’den

transferin hareketli takımı , son olarak forması giyen 'le 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

transferin hareketli takımı , son olarak forması giyen 'le 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. 27 yaşındaki sol bek, Yarenler'in bu dönemdeki 7'inci transferi oldu.
  1. 17.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

7’nci imza Emre’den haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN